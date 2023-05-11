В Мурманске пройдет фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару»

19 мая состоится открытие с приглашенными гостями — дальневосточными авторами собственных песен. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С 19 по 21 мая в Мурманской области пройдет XXVIII фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару». В нем примут участие более 100 человек из разных регионов России.

19 мая состоится открытие с приглашенными гостями — дальневосточными авторами собственных песен. Вениамин Ким, руководитель творческого объединения «АПОстров» и организатор одноименного фестиваля, и Вячеслав Юрьев, лауреат областных и дальневосточных фестивалей авторской песни.

- Все желающие смогут окунуться в мир доброжелательности, хорошей бардовской музыки и поэзии. Для участников пройдут мастер-классы, где гости фестиваля поделятся своими секретами написания песен и исполнительского мастерства, расскажут, как находить нестандартные музыкальные решения, придавая песне в целом неожиданный и свежий колорит, - рассказали во Дворце культуры им. С.М. Кирова.

20 мая мероприятия перенесутся в Верхнетуломский, где в 15.00 в танцевальном зале ДК «Дружба» также состоится концерт для всех желающих. В завершение в ДК им. Кирова 21 мая пройдет гала-концерт, где примут участие гости и артисты фестиваля.

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