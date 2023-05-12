Жителей Мурманска приглашают на общегородской субботник

Жителей Мурманска приглашают поучаствовать в общегородском субботнике, который пройдет 13 мая в 10.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Мурманска приглашают поучаствовать в общегородском субботнике, который пройдет 13 мая в 10.00.

- Каждый горожанин сможет привести в порядок участок около дома или детскую площадку во дворе, близлежащий сквер или любимое место отдыха, - сообщили в мэрии.

Уборку организуют во всех округах Мурманска. Со списком общественных зон, где будет наводиться порядок, можно ознакомиться на сайте администрации города.

Напомним: береза из Кировска может стать деревом года. Северян приглашают проголосовать за нее.

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