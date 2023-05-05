Береза из Кировска может стать деревом года

Отдать свой голос онлайн и поддержать Мурманскую область на конкурсе можно с 1 мая по 1 августа. Фото: Олег ФИЛОНОК

Жители Мурманской области могут принять участие в выборе Российского дерева года – 2023. От нашего региона в конкурсе участвует «Береза желаний», которая растет в Кировске на территории Полярно-альпийского ботанического сада-института.

- В зеленом соревновании принимают участие удивительные деревья, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием страны, - сообщает минприроды региона.

Отдать свой голос онлайн и поддержать Мурманскую область на конкурсе можно с 1 мая по 1 августа на сайте rosdrevo.ru.

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