Губернатор Андрей Чибис обсудил с Валентиной Матвиенко планы по развитию Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко проделанную за последние годы в Мурманской области работу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Андрей Чибис обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко проделанную за последние годы в Мурманской области работу и поделился планами по дальнейшему развитию региона.

- Валентина Ивановна отметила, что Мурманская область - регион с большими возможностями и потенциалом. Полностью с ней согласен. И мы работаем, чтобы всесторонне развивать Заполярье, - отметил глава региона.

Напомним: проекты Мурманской области поддержал вице-премьер России Юрий Трутнев.

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