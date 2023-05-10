Проекты Мурманской области поддержал вице-премьер России Юрий Трутнев

Зампред уже помог добиться ряда федеральных решений. Фото: правительство Мурманской области

Мурманская область получила поддержку вице-премьера России Юрия Трутнева по предложениям, которые готовили на рабочей группе Госсовета по развитию Арктики. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Поддержка Юрия Петровича для Мурманской области крайне важна. Зампред уже помог нам добиться ряда федеральных решений, в том числе по аналогии с Дальним Востоком, - отметил глава региона.

Сейчас власти добиваются появления льготной арктической ипотеки, увеличения финансирования реновации ЗАТО и «Единой субсидии» для строительства социальных объектов.

Напомним: в Мурманской области будет построен комплекс по перевалке белорусских калийных удобрений. Место для него определили на западном берегу Кольского залива:

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