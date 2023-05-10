В Мурманской области увеличили компенсацию аренды жилья для медработников

Мера направлена на повышение привлекательности Мурманской области среди врачей и среднего медперсонала Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мурманской области выросла компенсация аренды жилья для медицинских работников. Теперь она составляет 25 тысяч рублей на всей территории региона.

- Ранее она составляла 20 тысяч рублей в Мурманске и 15 тысяч рублей в других населенных пунктах, - уточнили в региональном минздраве.

Мера направлена на повышение привлекательности Мурманской области среди врачей и среднего медперсонала с целью доукомплектования поликлиник и больниц квалифицированными кадрами.

Напомним: в Мурманской области для сотрудников медучреждений ввели новые ежемесячные выплаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru