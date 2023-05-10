В Мурманской области увеличили компенсацию аренды жилья для медработников

Мера направлена на повышение привлекательности Мурманской области среди врачей и среднего медперсонала
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Мурманской области выросла компенсация аренды жилья для медицинских работников. Теперь она составляет 25 тысяч рублей на всей территории региона.
- Ранее она составляла 20 тысяч рублей в Мурманске и 15 тысяч рублей в других населенных пунктах, - уточнили в региональном минздраве.
Мера направлена на повышение привлекательности Мурманской области среди врачей и среднего медперсонала с целью доукомплектования поликлиник и больниц квалифицированными кадрами.
Напомним: в Мурманской области для сотрудников медучреждений ввели новые ежемесячные выплаты.
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