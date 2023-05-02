В Мурманской области для сотрудников медучреждений ввели новые ежемесячные выплаты

Отдельные категории медработников будут получать ежемесячную надбавку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал новые меры социальной поддержки для медработников. Так, в государственных организациях, которые оказывают помощь, не установленную ОМС, будут введены ежемесячные социальные выплаты.

Например, врачи выездных специальных психиатрических бригад скорой помощи и медицины катастроф будут получать дополнительные 11500 рублей в месяц, средний персонал - 7000, младший персонал - 4500.

Врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в диспансерах и спецучреждениях, 14500 рублей, средний персонал - 6500 рублей, младший персонал - 4500 рублей.

- Перерасчет будет сделан с 1 января 2023 года, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области для детей из семей участников СВО ввели ежемесячные выплаты на питание и проживание в общежитиях. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

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