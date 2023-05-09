Александр Моисеев: Каждая семья в России помнит и ценит своих героев

С главной трибуны северян поздравил командующий Северным флотом Александр Моисеев. Фото: пресс служба СФ

9 Мая в Мурманске состоялся Парад Победы, на котором с главной трибуны северян поздравил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

— Это не просто историческая дата, она - напоминание о цене, которую заплатил мир за свободу и независимость, предостережение новым поколениям о недопустимости повторения фатальных ошибок прошлого. Каждая семья в России помнит и ценит своих героев. Достойно продолжает славные боевые традиции нынешнее поколение воинов. В ходе специальной военной операции военнослужащие, добровольцы и призванные в рамках мобилизации решают поставленные задачи, выполняют свой священный долг по защите национальных интересов государства, сражаются с последователями нацизма, - отметил Александр Моисеев.

Напомним: на 9 Мая в Мурманске запланирована масштабная праздничная программа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru