Андрей Чибис: Северяне сплотились вокруг бойцов, чтобы как можно быстрее мы раздавили нацистскую чуму. Наша победа неизбежна

В этом году реконструкторы представили свою работу с особенным размахом. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Как думаешь, этот солдат выжил? – задумчиво спрашивает женщина, обращаясь к подруге и показывая на каску с сильными повреждениями.

На касках рядом – следы от ударов, пулевые отверстия. Все это обмундирование в разных местах боев нашли поисковики, отреставрировали и сделали экспозицию в Долине Славы. Эти места кровопролитных боев каждый год посещают тысячи человек. Особенно многолюдно здесь накануне Дня Победы, ведь здесь проходят торжественные мероприятия. Это 6 мая не стало исключением.

Каждая каска хранит тайну своего владельца: выжил или нет? Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Самая официальная и трогательная часть – митинг с минутой молчания, когда словами и мыслями чтят память тех, кто погиб в этих местах. Имена героев высечены на плитах, но в братских могилах сотни «безымянных» бойцов. Все они невидимым полком стоят на кольской земле, на рубеже, который не дали преодолеть врагу, хотят тот планировал захватить Мурманск за три дня. Но ценой неимоверных усилий, в сложнейших условиях Крайнего Севера красноармейцы сражались за каждую пядь родной земли.

- Уму непостижимо, как в этих сопках, скалах, бойцы держали оборону, а в это время рыбаки, портовики, все, кто в тылу, вносили свой вклад в нашу общую великую Победу. Все мы в неоплатном долгу перед поколением победителей. Сегодня внуки и правнуки победителей также самоотверженно опять воюют с нацизмом и героически делают это. Очень важно чтить память о подвиге, и отдельные слова благодарности всем нашим северянам, которые сплотились вокруг бойцов, чтобы как можно быстрее мы раздавили эту нацистскую чуму. Наша победа неизбежна, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ветераны и приравненные к ним категории по традиции стали почетным гостями. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Параллель между событиями Великой Отечественной войны и спецоперацией проводилась не раз. Гости интерактивной выставки, на которой было и современное оборудование, старая техника, медицинские инструменты тех лет, приспособления, одежда, часто говорили: «Вот как раньше было! А сейчас наши и ребятки там как, по-другому ведь? Вернитесь, милые, живыми». Понять, как раньше семьи ждали мужчин с фронта в наши дни многим северянка проще – они сами ждут.

- Долина Слава - это место, которое обильно полито кровью наших предков. Они внесли огромный вклад в общую Победу, остановив здесь врага, внес каждый из них, и кто воевал всего один день, и кто дошел до Берлина. Они воевали за свою родину, свои семьи, за будущее свое страны, за добро во всем мире. Мы победили тогда силой русского оружия, нашей веры, любовью к Родине, объединившись друг с другом. Именно эти ценности, несомненно, позволят нам победить нацизм и тех, кто его подпитывает, наталкивает на нашу страну и сегодня. Победа будет за нами, за Россией, потому что именно Россия, как и всегда, стала заслоном на пути зла. И это зло будет повержено, - сообщил сенатор от Мурманской области Константин Долгов.

Без торжеств в Долине Славы сложно представить День Победы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Героизм потомков поколения победителей, которые участвуют в спецоперации, отметил и командующий Северным флотом Александр Моисеев:

- Тогда победила воля русского солдата. Подвиг воинов является для нас главным ориентиром, неиссякаемым духовным источником для воспитания всех поколений. Именно их подвиг стал основой духа современных воинов-защитников России. Именно они сегодня в столь ответственный период для нашей страны решают важные задачи в районе СВО. Именно пример мужества и героизма наших прадедов и отцов лежит в основе успешных действий нашего личного состава, воинов-североморцев. Уже тысячи награжденных воинов, 12 воинов-североморцев удостоены высокого звания Герой России, именно за массовое мужество и героизм наша Печенгская бригада указом президента удостоена высокого звания гвардейской. Пожелаем им успехов в решении всех поставленных задач. Наше дело правое. Как наши деды одержали Победу в той страшно войне XX века, так и эта победа будет за нами.

В Долине Славы к празднику создали несколько интерактивных площадок. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Насколько тяжело было красноармейцам воевать в Долине Славы, наглядно показали реконструкторы группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», военно-исторического клуба «Заполярный рубеж», а также представители поисковых отрядов региона. Они реконструировали эпизод прорыва немецкой обороны силами 45-й стрелковой дивизии на реке Западная Лица 9 октября 1944 года «Прорыв линии фронта оперативной группой Пигаревича».

6 мая 2023 года погода благоволила тем, кто приехал в Долину Славы, было тепло и светило солнце. 9 октября 1944 года все было иначе.

- Вот как описывал эти события в своих мемуарах командующий Карелфронтом Маршал Советского Союза Мерецков: «...Вечером 9 октября я связался по прямому проводу с А.Г. Головко и передал ему, что пришла пора для наступления с полуострова Среднего. Одновременно я приказал командарму В.И. Щербакову двинуть вперед войска группы генерал-лейтенанта Б.А. Пигаревича. В нее входили соединения, располагавшиеся восточнее реки Западная Лица, в том месте, где немцы глубже всего вклинились в нашу территорию, пытаясь дотянуться до Мурманска. В сильный снегопад группа войск Пигаревича перешла в наступление...», - рассказали в «Титовском гарнизоне».

По приблизительным данным, Долину Славы на торжественные мероприятия посетило 4,5 тысячи человек. Как отметил Андрей Чибис, с каждым годом сюда приезжает все больше детей. И связь поколений крепка.

Напомним: с 7 по 9 мая у морского вокзала в Мурманске будут стоять корабли, на которые будет открыт проход. А 9 Мая в столице Заполярья состоится Парад.

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