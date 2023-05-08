В Заполярье выбрали «Красу Мурманска 2023»

Победительницей стала 16-летняя Дарья Чаповская, получив титул «Краса Мурманска». Фото: vk.com/murmansk.region

В Мурманске прошел финал отборочного тура национального фестиваля «Краса России 2023». Победительницей стала 16-летняя Дарья Чаповская, получив титул «Краса Мурманска».

Теперь девушка будет представлять наш регион в финале национального фестиваля, который пройдет в Сочи в конце этого года.

Напомним: мурманская детско-юношеская спортивная школа №14 признана лучшей на всероссийском конкурсе.

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