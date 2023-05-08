В Заполярье выбрали «Красу Мурманска 2023»

Победительницей стала 16-летняя Дарья Чаповская, получив титул «Краса Мурманска». Фото: vk.com/murmansk.region
В Мурманске прошел финал отборочного тура национального фестиваля «Краса России 2023». Победительницей стала 16-летняя Дарья Чаповская, получив титул «Краса Мурманска».
Теперь девушка будет представлять наш регион в финале национального фестиваля, который пройдет в Сочи в конце этого года.
Напомним: мурманская детско-юношеская спортивная школа №14 признана лучшей на всероссийском конкурсе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru