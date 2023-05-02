Мурманская детско-юношеская спортивная школа №14 признана лучшей на всероссийском конкурсе

За годы работы школа подготовила 10 мастеров спорта России и 94 кандидата в мастера спорта России. Фото: t.me/morar_51

Мурманская детско-юношеская спортивная школа №14 по танцевальному спорту одержала победу на всероссийском конкурсе «500 лучших образовательных организаций страны – 2023».

Учреждение стало лауреатом в номинации «Лучшая детско-юношеская спортивная школа 2023», получив награду за высокий уровень подготовки спортсменов, самоотдачу и талант педагогов.

- Преподаватели ДЮСШ – главная движущая сила и сердце коллектива. Они постоянно с совершенствуются в танцевальном и педагогическом мастерстве, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

За годы работы школа подготовила 10 мастеров спорта России и 94 кандидата в мастера спорта России.

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