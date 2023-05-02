Переехавшим в Мурманскую область учителям с дефицитными специальностями выплатят по 1 миллиону рублей

Также для узкопрофильных педагогов, переехавших в Заполярье, компенсируют аренду жилья в размере 25 тысяч рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманской области вводятся новые меры поддержки педагогов, которые начнут действовать с 1 сентября 2023 года.
Как сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, выплату в 500 тысяч рублей получат педагоги со стажем до трех лет, впервые трудоустроившиеся на дефицитные вакансии в Заполярье. Для получения меры поддержки им необходимо проработать в регионе не менее 5 лет.
Кроме того, для специалистов, приехавших из других регионов страны, введут выплату в размере одного миллион рублей. Ее получат педагоги со стажем работы от трех лет по дефицитным специальностям.
Также для узкопрофильных педагогов, переехавших в Заполярье, компенсируют аренду жилья в размере 25 тысяч рублей.
Напомним: в Мурманской области для сотрудников медучреждений ввели новые ежемесячные выплаты.
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