Переехавшим в Мурманскую область учителям с дефицитными специальностями выплатят по 1 миллиону рублей

Также для узкопрофильных педагогов, переехавших в Заполярье, компенсируют аренду жилья в размере 25 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области вводятся новые меры поддержки педагогов, которые начнут действовать с 1 сентября 2023 года.

Как сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, выплату в 500 тысяч рублей получат педагоги со стажем до трех лет, впервые трудоустроившиеся на дефицитные вакансии в Заполярье. Для получения меры поддержки им необходимо проработать в регионе не менее 5 лет.

Кроме того, для специалистов, приехавших из других регионов страны, введут выплату в размере одного миллион рублей. Ее получат педагоги со стажем работы от трех лет по дефицитным специальностям.

Также для узкопрофильных педагогов, переехавших в Заполярье, компенсируют аренду жилья в размере 25 тысяч рублей.

Напомним: в Мурманской области для сотрудников медучреждений ввели новые ежемесячные выплаты.

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