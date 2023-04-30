Поднят новый пролет железнодорожного моста через Тулому для Мурманского транспортного узла

Мост должны сдать в 2023 году. Фото: скриншот видео/vk.com/a.likholat1

В 2014 году началось строительство железнодорожного моста через реку Тулома, который соединит станции Выходной, Мурмаши 2 и Лавна. Сдать проект планировали в 2019 году, однако по ряду причин срок сдвинули на 2023 год. Пропускная способность моста составит 18 миллионов тонн в год, эксплуатационная длина железнодорожной линии заявлена в 46,33 километра.

- 29 апреля с применением высочайших технологий была выполнена работа по подъему очередного пролета железнодорожного моста на реке Тулома в Мурмашах, - сообщил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

В ноябре 2020 года был установлен второй пролет длиной 144 метра и весом почти в 1500 тонн

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