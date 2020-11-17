В Мурманской области мост через реку Тулома подняли на 29 метров

Ожидается, что мост через реку Тулома будет построен до конца года. Фото: Правительство Мурманской области.

В Мурманской области кипит сразу несколько крупных строек. Одна из них идет в рамках развития Мурманского транспортного узла - это мост через реку Тулома.

- Накануне практически в ночи прошлая уникальная сложная техническая операция: подъем опор моста через реку Тулома. Строители второй пролет длиной 144 метра и весом почти 1500 тонны на отметку 29 метров от верхнего среда воды. Несмотря на проблемные вопросы, связанные с пандемией, стройка инфраструктуры идет в рамках проектных назначений, что давались ранее, - прокомментировал работу губернатор Андрей Чибис. - Благодарю строителей и инженеров за профессионализм. Даже на этапе стройки конструкция выглядит внушительно.

Ожидается, что мост через реку Тулома будет построен до конца года.

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