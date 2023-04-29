Вице-губернатор Елена Дягилева поздравила Мурманский колледж искусств с 65-летием

65-летие Мурманского колледжа искусств отметили концертом. Фото: правительство Мурманской области

В 2023 году Мурманский колледж искусств отмечает 65-летие со дня образования. К празднику приурочили большой концерт.

- Мурманский колледж искусств – единственное учреждение в регионе, которое готовит кадры для всей сферы культуры, для детских художественных школ и школ искусств, музыкальных школ. Среди выпускников – сотни именитых музыкантов, которые работают в ведущих учреждениях культуры по всей России и за рубежом, - отметила вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева в своем поздравлении.

Юбиляр не остался без подарков от правительства. Так, уже в этом году для него приобретут концертный рояль, что очень важно для музыкантов, которые дают свыше 200 концертов в год.

Напомним: в 2019 году в Мурманском колледже искусств появился уникальный клавесин авторской работы. Музыкальный инструмент полгода мастерили по старинным чертежам.

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