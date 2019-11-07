В Мурманском колледже искусств появился уникальный клавесин авторской работы

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-07T13:45:36+03:00

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На днях в Мурманском колледже искусств появился уникальный музыкальный инструмент – в учебном заведении теперь есть мастеровой клавесин. Кстати, единственный на всю Мурманскую область! С 2004 года студентов учат играть на таких клавишах, но во время занятий приходилось долгое время пользоваться непрофессиональным инструментом.

К счастью, сейчас учреждение культуры и искусства Кольского края обзавелось настоящим клавесином авторской работы от московского мастера Дмитрия Белова.

- Инструмент изготавливался в течение полугода специально для Мурманского колледжа искусств по старинным чертежам модели Якоба Киркмэна 1761 года. У мастерового клавесина диапазон – полные 5 октав, три переключаемых регистра, регистр лютни, три варианта музыкального строя, - рассказывают в Мурманском колледже искусств.

Такой аутентичный музыкальный инструмент также поможет заполярным студентам более профессионально исполнять старинную музыку на современных роялях.

ИСТОЧНИК KP.RU