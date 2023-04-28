Андрей Чибис и депутат Госдумы Евгений Федоров провели рабочую встречу

Евгений Федоров высоко оценил работу команды Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

На этой неделе состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и депутата Госдумы от региона Евгения Федорова. Стороны обсудили тесную работу Госдумы и правительства региона.

- У вас выстроена блестящая система работы с депутатами Государственной Думы РФ, создан эффективный механизм, объединяющий все силы и возможности вокруг развития северян и Мурманской области. Инвестиционная привлекательность региона входит в десятку лучших по стране, область активно развивается – это результат действия всей команды правительства, - отметил Евгений Федоров. - Проводимую регионом работу мы рассматриваем как образцовую. Ваш опыт тиражируется по всей стране. Мы и впредь будем оказывать поддержку стратегии, которая определена для развития Мурманской области

На встрече были затронуты темы бюджета, реновации ЗАТО, решения проблемы с кадрами в сфере здравоохранения, развития Севморпути и газификации региона.

Напомним: на этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с Генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли. Этот шаг прокомментировал политтехнолог Марат Баширов, который увидел в нем яркие политические посылы.

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