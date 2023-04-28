Политтехнолог Марат Баширов о встрече Андрея Чибиса и Ван Вэньли: Сотрудничество на уровне регионов - признак по-настоящему высокого уровня отношений государств

Политтехнолог объяснил, что значит встреча Андрея Чибиса и Ван Вэньли. Фото: правительство Мурманской области

На этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с Генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли. Этот шаг прокомментировал политтехнолог Марат Баширов, который увидел в нем яркие политические посылы.

В частности, Баширов отметил, что глава Кольского Заполярья четко обозначил те стороны для взаимного сотрудничества, которые важны для региона, в том числе в транспортно-логистической сфере для выхода на новые рынки, а также туристические мероприятия.

- Фактически, речь идет о поддержке Китая в случае, если США и их союзники попытаются ограничить его традиционную логистику через Тихий океан. По всей видимости, договоренности об этом были достигнуты на недавней встрече лидеров государств. Более глубокая проработка и налаживание горизонтальных связей с китайскими коллегами спущена на уровень губернаторов, следующий шаг – подписание договоров на уровне бизнеса, - отметил Марат Баширов в своем Telegram-канале «Политджойстик/Politjoystic».

Ранее в Мурманске состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и развитии сотрудничества в правоохранительной сфере на море между Россией и Китаем, а также планируются совместные учения.

- А, значит, русские и китайцы будут вместе защищать СМП от тех, кто открыто говорит о планах осваивать Арктику без России. Сотрудничество на уровне регионов - это признак по настоящему высокого уровня отношений государств и новые возможности для развития регионов. Губернаторы, первыми наладившие практическое партнерство с дружественными странами, соберут все сливки, - уверен Баширов.

Напомним: Андрей Чибис принял участие в заседании президиума Госсовета, которое прошло во главе с Владимиром Путиным. Темой стало развитие отечественной промышленности в условиях санкций. Глава страны поставил задачу выйти на устойчивый рост.

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