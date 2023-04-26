Андрей Чибис - о крушении МиГ-31 в Мурманской области: Летчики - герои, уводили самолет от населенного пункта

Летчики успели увести его в безлюдное место и катапультироваться. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал инцидент с МиГ-31 под Мончегорском. Напомним: около 17.00 26 апреля во время учебного полета загорелся военный самолет. Летчики успели увести его в безлюдное место и катапультироваться.

- Летчики найдены, осмотрены врачами, их жизни и здоровью ничего не угрожает. К счастью, даже не потребовалась госпитализация. Что касается разрушений, то упавший самолет ущерба и вреда инфраструктуре не нанес. Летчики – герои, они отводили самолет от населенного пункта, с чем успешно справились, - прокомментировал Андрей Чибис.

Напомним: появились первые кадры с места крушения МиГ-31.

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