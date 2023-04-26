Обстоятельства случившегося выяснит специальная комиссия. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 17.00 26 апреля под Мончегорском разбился военный самолет МиГ-31. Как сообщили в Минобороны РФ, борт выполнял учебный полет и упал в безлюдном месте.

- Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы их жизни и здоровью ничего не угрожает, - уточнили в военном министерстве.

Предположительно, МиГ-31 упал в районе поселка Риж-Губа, где живут в основном дачники. Очевидцы сняли на видео летящий истребитель, невооруженным глазом было видно огонь снаружи кабины. Также в кадр попало, как катапультируются летчики.

- Летчики найдены, осмотрены врачами, их жизни и здоровью ничего не угрожает. К счастью, даже не потребовалась госпитализация. Что касается разрушений, то упавший самолет ущерба и вреда инфраструктуре не нанес. Летчики – герои, они отводили самолет от населенного пункта, с чем успешно справились, - прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Обстоятельства случившегося выяснит специальная комиссия.

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