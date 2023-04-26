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НовостиОбщество26 апреля 2023 6:45

Жителя Мурманска оштрафовали за запуск квадрокоптера над территорией морского порта

Северянин не оформил разрешение
Ника СВЕТЛОВА
Мурманчанин запустил квадрокоптер, чтобы снять погрузочные работы на судах.

Мурманчанин запустил квадрокоптер, чтобы снять погрузочные работы на судах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля над территорией морского порта в Мурманске заметили беспилотник. Оказалось, что его запустил северянин, чтобы снять грузовые работы на судах, однако разрешение у спецслужб на это он не оформил.

- Мурманский транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства). По результатам его рассмотрения виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Напомним: в Мурманской области запретили использовать частные беспилотники без специального разрешения.

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