Жителя Мурманска оштрафовали за запуск квадрокоптера над территорией морского порта

Мурманчанин запустил квадрокоптер, чтобы снять погрузочные работы на судах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 февраля над территорией морского порта в Мурманске заметили беспилотник. Оказалось, что его запустил северянин, чтобы снять грузовые работы на судах, однако разрешение у спецслужб на это он не оформил.

- Мурманский транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства). По результатам его рассмотрения виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Напомним: в Мурманской области запретили использовать частные беспилотники без специального разрешения.

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