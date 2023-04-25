На майских праздниках в Мурманской области усилят безопасность

Приближаются длинные майские выходные и в том числе важный для россиян праздник - 9 Мая. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Приближаются длинные майские выходные и в том числе важный для россиян праздник - 9 Мая. В это время в Мурманской области усилят меры безопасности. Конкретные шаги обсудили на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

- Сегодня обстановка в сфере противодействия терроризму на территории Мурманской области является стабильной и контролируемой. Тем не менее, необходимо усилить меры, а также организовать дополнительные профилактические меры. Очень важно, чтобы руководители учебных учреждений, системы здравоохранения и культуры понимали, как действовать в той или иной ситуации, – рассказал губернатор Андрей Чибис. Напомним: в Мурманской области запретили использовать частные беспилотники без особого разрешения.

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