На Семеновском озере в Мурманске все еще устраивают подледную рыбалку

Несмотря на эхо зимы в виде снегопадов и похолодания погода в Мурманской области установилась все же больше весенняя. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Несмотря на эхо зимы в виде снегопадов и похолодания, погода в Мурманской области установилась все же больше весенняя. А это значит, что рыбакам нужно «сматывать удочки» и завершать подледный лов.

Но на водоемах северяне еще рыбачат. Так, подледным ловом все еще занимаются на Семеновском озере в Мурманске. Насколько это безопасно?

- Замеры на Семеновском озере проводятся два раза в неделю. По последним данным толщина льда составляет 50 сантиметров, и это может показаться безопасным, но не стоит забывать, что лед из-за перепада температуры неравномерный - слоистый и пористый, - рассказал «КП»-Мурманск» старший государственный инспектор по маломерным судам - руководитель группы технического надзора центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области Ярослав Комарницкий.

Поэтому рыбакам настоятельно рекомендуют не выходить на лед. Ранее в Мурманске закрыли единственный каток на природном водоеме - Ивановом ручье.

Напомним: ранее в МЧС предупредили жителей Варзуги, Кильдинстроя, Шонгуя, Зверосовхоза об угрозе паводка.

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