В Мурманской области приближается паводкоопасный период

В настоящее время угроза подтопления отсутствует, но сотрудники МЧС предостерегают жителей ряда поселков области. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области наступило время паводка. В настоящее время угроза подтопления отсутствует, но сотрудники МЧС предостерегают жителей ряда поселков области.

- Село Варзуга привлекает туристов и жителей края своей живописностью и историей. В центре же внимания сотрудников МЧС оно находится по другой причине: в начале ледохода наблюдается подъем уровня воды в реке Варзуге, начинается подтопление подворий, расположенных на низком левом берегу поселка. Это может коснуться и жителей Кильдинстроя, Шонгуя и Зверосовхоза, - уточнили в МЧС по Мурманской области.

Если вы находитесь в зоне возможного подтопления, то сохраняйте спокойствие и не паникуйте. Заранее соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи, упакуйте их в непромокаемый мешок. По возможности оставьте зону затопления или поднимитесь на верхние этажи, предварительно отключив электро- и газоснабжение.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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