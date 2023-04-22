Степан Фурман в СИЗО объявил голодовку

Адвокаты Степана Фурмана сообщили, что их подзащитный с 4 апреля не ест, а только пьет воду. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

25 апреля состоится первое заседание по делу Степана Фурмана, которого обвиняют по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В 2022 году уроженца Никеля экстрадировали из Португалии, на данный момент он находится в одном из СИЗО Мурманской области.

Сам Степан Фурман не согласен с предъявленным обвинением, по которому ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также его защита указывает на многочисленные нарушения, например, опровергает, что в отношении Фурмана в Европе возбуждены уголовные дела за отмывание денег и подделку документов.

- Уже третью неделю, с 4 апреля, Степан Николаевич находится на влажной голодовке: он только пьет воду. Он хочет обратить внимание властей на правовой беспредел, который чинится в его отношении, - рассказали адвокаты Андрей Синькевич и Сергей Юрченко.

Ранее защита затребовала суд с участием присяжных заседателей.

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