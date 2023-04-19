Стоимость билетов на самолет Мурманск-Минск начинается от 11,5 тысячи рублей

Прямые рейсы Мурманск-Минск будут действовать до ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 23 мая будет открыто авиасообщение между Мурманской областью и Республикой Беларусь. Самолет из Мурманска в Минск будет летать каждую неделю по вторникам до 24 октября.

Открылась продажа билетов в Минск

- Время в пути составит 2 часа 40 минут. Тип воздушного судна – Embraer 195. Цена билетов стартует от 11 с половиной тысяч рублей, - сообщили в аэропорту «Мурманск».

Также из Заполярья планируют запустить рейсы в Казань, Калугу, Минеральные Воды и Армению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru