Стоимость билетов на самолет Мурманск-Минск начинается от 11,5 тысячи рублей

Прямые рейсы Мурманск-Минск будут действовать до ноября.
Фото: Евгения ГУСЕВА
С 23 мая будет открыто авиасообщение между Мурманской областью и Республикой Беларусь. Самолет из Мурманска в Минск будет летать каждую неделю по вторникам до 24 октября.
Открылась продажа билетов в Минск
- Время в пути составит 2 часа 40 минут. Тип воздушного судна – Embraer 195. Цена билетов стартует от 11 с половиной тысяч рублей, - сообщили в аэропорту «Мурманск».
Также из Заполярья планируют запустить рейсы в Казань, Калугу, Минеральные Воды и Армению.
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