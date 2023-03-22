Прямые авиарейсы из Мурманска в Беларусь запустят в конце апреля

В Беларусь авиарейсы будут курсировать с 24 апреля по вторникам и субботам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В апреле из Мурманска в Минск начнут летать прямые самолеты. Также авиарейсы запустят в Казань, Калугу и Минеральные воды. Об этом сообщил в ходе «Прямой линии» губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Часть затрат на данные маршруты правительство региона будет субсидировать.

- Нужно, чтобы северяне могли на выходные или в короткий отпуск посетить новые места. Кроме того, из этих регионов к нам также будет приезжать новый поток туристов, которые смогут активно инвестировать в экономику Мурманской области, - сказал губернатор.

В Беларусь авиарейсы будут курсировать с 24 апреля по вторникам и субботам.

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