Прямые авиарейсы из Мурманска в Беларусь запустят в конце апреля

В Беларусь авиарейсы будут курсировать с 24 апреля по вторникам и субботам.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В апреле из Мурманска в Минск начнут летать прямые самолеты. Также авиарейсы запустят в Казань, Калугу и Минеральные воды. Об этом сообщил в ходе «Прямой линии» губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Часть затрат на данные маршруты правительство региона будет субсидировать.
- Нужно, чтобы северяне могли на выходные или в короткий отпуск посетить новые места. Кроме того, из этих регионов к нам также будет приезжать новый поток туристов, которые смогут активно инвестировать в экономику Мурманской области, - сказал губернатор.
В Беларусь авиарейсы будут курсировать с 24 апреля по вторникам и субботам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru