Жители Мурманской области съедают 4,5 яйца в неделю

По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в 2021 году в среднем каждый северянин съедал 232 яйца, то есть 4,5 яйца в неделю.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманскстате в преддверии Пасхи подсчитали, сколько яиц съедают жители Мурманской области.
Так, по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в 2021 году в среднем каждый северянин съедал 232 яйца, то есть 4,5 яйца в неделю. Это чуть ниже нормы, рекомендованной Минздравом - 255 яиц в год.
По Северо-Западу больше всего яйца любят в Карелии - там на душу населения приходилось 265 яиц в год. Меньше всего яйца в почете в Ненецком автономном округе, где каждый житель съедал 207 штук.
Напомним: в Мурманске развернется пасхальная ярмарка «На Севере – светло!». Гостей ждут торговые ряды с угощениями и сувенирами, творческие мастер-классы и развлекательная программа.
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