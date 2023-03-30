В Мурманске развернется пасхальная ярмарка «На Севере – светло!»

Посетители смогут сделать памятные снимки в фотозонах, а также отправить бесплатную авторскую открытку своим близким. Фото: Правительство Мурманской области

Жителей и гостей столицы Заполярья приглашают на ярмарку «На Севере – светло!», которая развернется в Мурманске на улице Воровского с 15 по 23 апреля. Ярмарка приурочена к празднованию Пасхи.

- В центре города традиционно откроются торговые ряды с угощениями и сувенирами от местных производителей, будут организованы творческие мастер-классы и развлекательная программа для детей, - сообщили организаторы.

Посетители смогут сделать памятные снимки в фотозонах, а также отправить бесплатную авторскую открытку своим близким.

Заявки от предпринимателей на участие в ярмарке принимаются на сайте АНО «Мурманконгресс».

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