В Мурманске не нашли подрядчика для благоустройства территории Семеновского озера

Работа по обновлению набережной оценивалась в более, чем 40 миллионов рублей.
Фото: Олег ФИЛОНОК
10 апреля завершились торги на сайте госзакупок по благоустройству территории у Семеновского озера в Мурманске. Подрядчика найти так и не смогли, тендер не состоялся.
В описании аукциона сообщается, что «конкурентная закупка признана несостоявшейся, так как не подано ни одной заявки на участие в закупке». Заказчиком выступал МАУК «Мурманские городские парки и скверы».
Работа по обновлению набережной оценивалась в более, чем 40 миллионов рублей. Планировалось завершить благоустройство в сентябре 2023 года.
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