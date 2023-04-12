В Мурманске не нашли подрядчика для благоустройства территории Семеновского озера

Работа по обновлению набережной оценивалась в более, чем 40 миллионов рублей. Фото: Олег ФИЛОНОК

10 апреля завершились торги на сайте госзакупок по благоустройству территории у Семеновского озера в Мурманске. Подрядчика найти так и не смогли, тендер не состоялся.

В описании аукциона сообщается, что «конкурентная закупка признана несостоявшейся, так как не подано ни одной заявки на участие в закупке». Заказчиком выступал МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

Работа по обновлению набережной оценивалась в более, чем 40 миллионов рублей. Планировалось завершить благоустройство в сентябре 2023 года.

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