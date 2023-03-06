На берегу Семеновского озера в Мурманске появится новое здание школы зимнего плавания

Набережная Семеновского озера уже попадала в федеральный реестр лучших практик благоустройства в номинации «Набережная как общественное пространство». Фото: vk.com/morar_51

В Мурманске продолжат обновлять территорию возле Семеновского озера. Место отдыха пользуется популярностью у горожан не только летом, но и зимой - можно погулять, насладившись пейзажами или выйти на пробежку на лыжах.

- Набережная Семеновского озера уже попадала в федеральный реестр лучших практик благоустройства в номинации «Набережная как общественное пространство». В этом году мы планируем продолжить развитие этой территории, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Так, на на берегу озера появится новое здание школы зимнего плавания, автостоянка, пешеходные дорожки, современное освещение и многое другое.

Напомним: мурманскую библиотеку на улице Чумбарова-Лучинского обновят по модельному стандарту.

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