Мурманскую библиотеку на улице Чумбарова-Лучинского обновят по модельному стандарту

После ремонта библиотека будет полностью доступна для людей с ОВЗ. Фото: Администрация города Мурманска

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» в Мурманске отремонтируют филиал Центральной городской библиотеки № 5, которая находится на улице Чумбарова-Лучинского.

На эти цели из федерального и городского бюджета выделили 11 миллионов рублей.

- Сотрудники этой библиотеки в том числе занимаются экологическим просвещением и поддержкой молодежных инициатив. Помимо современного читального зала и площадки для проведения мероприятий, в модернизированной библиотеке появитчя зал «Зеленый мир», сенсорная комната и фитолаборатория, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь в своем Telegram-канале.

На эти цели из федерального и городского бюджета выделили 11 миллионов рублей. Фото: Константин Брайцев

После ремонта библиотека будет полностью доступна для людей с ОВЗ. Учреждение станет шестой модельной библиотекой, обновленной по нацпроекту в столице Заполярья.

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