Врачи из Мариуполя поблагодарили губернатора и жителей Мурманской области за помощь

Помощь доставлена гуманитарным конвоем под руководством советника губернатора Мурманской области Эрика Хисматуллина. Фото: скриншот видео / t.me/opershtab_murmansk

Медики из Мариуполя выразили благодарность губернатору Андрею Чибису и жителям Мурманской области за помощь. Из региона в местную больницу приехал гуманитарный груз, включая медикаменты и предметы первой необходимости для пациентов.

- Такими действиями вы выражаете свое тепло и поддержку. Желаем мира, добра, и чтобы рядом всегда были те, кто ценит и любит, – отметили врачи.

Помощь доставлена гуманитарным конвоем под руководством советника губернатора Мурманской области Эрика Хисматуллина.

Напомним: ставшего Героем России заместителя командира взвода Северного флота наградил Сергей Шойгу.

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