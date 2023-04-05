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НовостиПолитика5 апреля 2023 12:31

Ставшего Героем России заместителя командира взвода Северного флота наградил Сергей Шойгу

Александр Панасюк вместе со своей группой несколько суток удерживал стратегически важную высоту
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Александр Панасюк получил медаль «Золотая звезда». Фото: минобороны РФ

Александр Панасюк получил медаль «Золотая звезда». Фото: минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» и другие госнаграды участникам СВО. В том числе был награжден заместитель командира взвода 200-й мотострелковой бригады береговых войск Северного флота Александр Панасюк, который со своей группой несколько суток удерживал стратегически важную высоту до подхода основных сил.

- Мы взяли высоту, укрепились и ждали подмоги от других ребят. Хочу разделить такую великую награду со своими боевыми товарищами, - прокомментировал Александр Панасюк в эфире «Россия 1».

Александра Петровича также поздравил с присвоением звания Героя России губернатор Андрей Чибис.

- Гордимся защитниками Отечества, бесстрашными воинами-северофлотцами, - отметил глава региона.

Напомним: в Североморске откроется авторская выставка фотографий и рисунков бойцов СВО «Глазами Донбасса».

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