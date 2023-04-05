Ставшего Героем России заместителя командира взвода Северного флота наградил Сергей Шойгу

Александр Панасюк получил медаль «Золотая звезда». Фото: минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» и другие госнаграды участникам СВО. В том числе был награжден заместитель командира взвода 200-й мотострелковой бригады береговых войск Северного флота Александр Панасюк, который со своей группой несколько суток удерживал стратегически важную высоту до подхода основных сил.

- Мы взяли высоту, укрепились и ждали подмоги от других ребят. Хочу разделить такую великую награду со своими боевыми товарищами, - прокомментировал Александр Панасюк в эфире «Россия 1».

Александра Петровича также поздравил с присвоением звания Героя России губернатор Андрей Чибис.

- Гордимся защитниками Отечества, бесстрашными воинами-северофлотцами, - отметил глава региона.

Напомним: в Североморске откроется авторская выставка фотографий и рисунков бойцов СВО «Глазами Донбасса».

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