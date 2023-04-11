Жители Мурманска выбрали места для высадки деревьев

Всего свой голос отдали 392 мурманчанина, выбрав один из трех предложенных участков в каждом округе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На портале Госуслуг завершилось голосование по выбору приоритетных мест для высадки деревьев в рамках компенсационного озеленения в Мурманске.

Всего свой голос отдали 392 мурманчанина, выбрав один из трех предложенных участков в каждом округе.

Так, по итогам опроса деревья в Октябрьском округе высадят на территории гимназии №5 (улица Карла Маркса, 13), в Первомайском округе – на территории детского сада №151 (проезд Молодежный, 1), а в Ленинском округе – у детского сада №34 (проспект Героев-североморцев, 9/3).

Напомним: стало известно, в каких дворах Мурманска раньше всего появятся новые детские площадки.

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