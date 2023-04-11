Стало известно, в каких дворах Мурманска раньше всего появятся новые детские площадки

Всего была выбрана 31 площадка во всех округах Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На портале «Наш Север» завершилось рейтинговое голосование за территории, где планируется установить современные детские игровые и спортивные площадки.

Всего была выбрана 31 площадка во всех округах Мурманска. Очередность установки уже известна. Так, в первую очередь детская площадка появится на ул. Лобова, возле домов 11/5, 11/6, 11/7, затем на улице Олега Кошевого, д. 20, на улице Капитана Орликовой, д. 26, на проезде Ледокольном, д. 1.

С полным списком можно ознакомиться на портале. Комплексы появится в рамках плана «На Севере - жить» и проекта «Наш Мурманск».

Напомним: Мурманская область попала в топ-5 лучших регионов по благоустройству дворов. Об этом сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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