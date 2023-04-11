Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 8:53

Стало известно, в каких дворах Мурманска раньше всего появятся новые детские площадки

В Мурманске установлена очередность дворов для благоустройства новых детских площадок
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Всего была выбрана 31 площадка во всех округах Мурманска.

Всего была выбрана 31 площадка во всех округах Мурманска.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На портале «Наш Север» завершилось рейтинговое голосование за территории, где планируется установить современные детские игровые и спортивные площадки.

Всего была выбрана 31 площадка во всех округах Мурманска. Очередность установки уже известна. Так, в первую очередь детская площадка появится на ул. Лобова, возле домов 11/5, 11/6, 11/7, затем на улице Олега Кошевого, д. 20, на улице Капитана Орликовой, д. 26, на проезде Ледокольном, д. 1.

С полным списком можно ознакомиться на портале. Комплексы появится в рамках плана «На Севере - жить» и проекта «Наш Мурманск».

Напомним: Мурманская область попала в топ-5 лучших регионов по благоустройству дворов. Об этом сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru