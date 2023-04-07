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НовостиОбщество7 апреля 2023 14:46

В Печенге и Лиинахамари ограничат выход маломерных судов в море

Режим повышенной готовности будет действовать 8 апреля
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ограничение коснется территории пгт. Печенга и н.п. Лиинахамари, о чем сообщают в ЕДДС муниципалитета.

Ограничение коснется территории пгт. Печенга и н.п. Лиинахамари, о чем сообщают в ЕДДС муниципалитета.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Печенгском округе вводится режим повышенной готовности из-за непогоды. 8 апреля с 01.00 до 17.00 будет введено ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море.

Ограничение коснется территории пгт. Печенга и н.п. Лиинахамари, о чем сообщают в ЕДДС муниципалитета.

Напомним: троллейбусы и автобусы в Мурманске перешли на весеннее расписание. График движения не изменился для автобусов №№ 24, 25, 7Т.

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