Троллейбусы и автобусы в Мурманске перешли на весеннее расписание

Автобусы и троллейбусы будут ходить по новому весеннему расписанию. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске с 15 апреля вводится новое сезонное расписание для общественного транспорта.

Как сообщает «Электротранспорт», по весеннему графику будут ходить троллейбусы №№ 3, 4, 6, 10 и автобусы №№ 1, 5,10,11,18,19, 27, 29, 30, 33Р, 3Т, 4Т, 6Т. Это означает увеличение интервалов движения между рейсами.

А вот автобусы №№ 24, 25, 7Т будут работать по действующему расписанию.

Напомним: автобус до аэропорта «Хибины» изменил расписание движения. Также по новому графику начал ходить автобус Апатиты-Кировск.

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