Яркие крылышки на белом сугробе. В Мурманской области проснулись бабочки

В Мурманской области проснулись бабочки. Фото: Надежда Заболотько / vk.com/podslyshano.v.polyarnom

Март в Мурманской области стал самым холодным месяцем зимы 2022/2023, а также самым снежным за историю метеонаблюдений в Заполярье.

А вот в апреле морозы и снегопады резко сменились оттепелью, в Мурманске столбик термометра поднимается до +9. Почувствовав тепло, в регионе стали просыпаться бабочки. Хоть снег еще лежит, солнечного света предвестницам лета хватает, чтобы выйти из спячки, которую они проводят в укромных уголках.

Напомним: во время паводка в Мурманске затопило промзону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru