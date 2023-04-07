Яркие крылышки на белом сугробе. В Мурманской области проснулись бабочки

В Мурманской области проснулись бабочки. Фото: Надежда Заболотько / vk.com/podslyshano.v.polyarnom
Март в Мурманской области стал самым холодным месяцем зимы 2022/2023, а также самым снежным за историю метеонаблюдений в Заполярье.
А вот в апреле морозы и снегопады резко сменились оттепелью, в Мурманске столбик термометра поднимается до +9. Почувствовав тепло, в регионе стали просыпаться бабочки. Хоть снег еще лежит, солнечного света предвестницам лета хватает, чтобы выйти из спячки, которую они проводят в укромных уголках.
Напомним: во время паводка в Мурманске затопило промзону.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru