Участник СВО из Мурманской области стал Героем России

Александр Панасюк несколько суток удерживал стратегически важную высоту. Фото: минобороны РФ

Бойцу СВО из Мурманской области - заместителю командира взвода 200-й мотострелковой бригады береговых войск Северного флота Александру Панасюку - присвоено звание Героя России. Он получил медаль «Золота звезда» от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Вместе со своей группой старший прапорщик несколько суток удерживал стратегически важную высоту до прихода основных сил, за что и был награжден.

Напомним: губернатор Мурманской области сообщил о пяти погибших военнослужащих в зоне СВО.

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