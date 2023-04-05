Мурманский областной онкологический диспансер посетила делегация врачей из Белоруссии

Стороны обсудили возможность проведения обучения медиков на базе лечебных учреждений. Фото: правительство Мурманской области

Мурманский областной онкологический диспансер посетила делегация ведущих врачей онкологических диспансеров и Республиканского научно-практического центра онкологии и радиологии им. Н.Н. Александрова Республики Беларусь.

- Так, заполярные медики познакомили коллег с возможностями диспансера в лечении пациентов со злокачественными новообразованиями, показали современное техническое оснащение в хирургической онкологии и радиологии, - сообщает минздрав региона.

Также стороны обсудили возможность проведения обучения медиков на базе лечебных учреждений и организацию мастер-классов по выполнению различных методик лечения.

Напомним: в Мурманске мужчине удалили уникальную по размеру опухоль носа спустя 8 лет.

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