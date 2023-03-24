Очень опасная операция. В Мурманске мужчине удалили уникальную по размеру опухоль носа спустя 8 лет

Операция прошла без осложнений, а спустя 10 дней следов операции не останется. Фото: Мурманский многопрофильный центр Н.И. Пирогова

В Мурманске провели сложную операцию по удалению уникальной по размеру ринофимы. Целых восемь лет мужчина не мог добиться помощи и избавиться от крупной доброкачественной опухоли носа, пока не обратился в ММЦ имени Н.И. Пирогова.

Операцию провел заведующий вторым хирургическим отделением, челюстно-лицевой хирург ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА России Валерий Махов.

- Результат превзошел все ожидания. Я говорил, что никогда не видел опухоль такого размера, хотя оперирую ринофимы регулярно. Вообще это очень опасные и сложные операции. В данном случае мы работали по новейшей методике с использованием радиочастотного инструментария, - поделился врач.

Операция прошла без осложнений, а спустя 10 дней следов операции не останется.

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