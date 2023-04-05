Андрей Чибис принял участие в заседании президиума Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций

Андрей Чибис принял участие в заседании президиума Госсовета, которое прошло во главе с Владимиром Путиным. Фото: Правительство Мурманской области

Андрей Чибис принял участие в заседании президиума Госсовета, которое прошло во главе с Владимиром Путиным. Темой стало развитие отечественной промышленности в условиях санкций. Глава страны поставил задачу выйти на устойчивый рост.

Этот процесс является многогранным, начиная от разработок и импортозамещения до подготовки кадров, логистики, экспорта, поддержки предприятий.

- Сегодня наш инвестклимат – один из передовых и перспективных в стране. При поддержке Президента в Кольском Заполярье реализуются крупнейшие проекты: Мурманский транспортный узел, а также новые проекты, связанные с модернизацией производства и расширения горно-обогатительных комбинатов региона, и, конечно, газификация Мурманской области, над которой мы сейчас работаем, - прокомментировал по итогам заседания губернатор Андрей Чибис.

Первое заседание рабочей группы по Арктике при комиссии Госсовета состоялось в феврале 2023 года.

Напомним: губернатор Мурманской области назвал вступление Финляндии в НАТО ошибкой.

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