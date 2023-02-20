«Арктика не стоит с протянутой рукой». О чем говорили участники первого заседания рабочей группы по Арктике при комиссии Госсовета

Первая встреча участников рабочей группы прошла на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

- Хочется, чтобы в Арктику направлялось больше ресурсов, но Арктика не стоит с протянутой рукой, здесь реализуются инвестиционные проекты нового масштаба и создается новая российская экономика, - такое мнение высказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он принял участие в первой встрече рабочей группы по Арктике при комиссии Госсовета, председательствовал в которой губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Производственный цех в Белокаменке является крупнейшим в стране. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

«Может позавидовать любая страна мира»

Площадкой стал Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке - наглядный пример развития крупных проектов и создания новых технологий в Арктической зоне РФ (АЗРФ), первый резидент территории опережающего развития «Столица Арктики». Здесь строятся плавучие заводы по производству сжиженного плавучего газа, первый объем которого планируют получить уже в 2023 году.

- Даже санкции не остановили движение вперед. Это высокотехнологичное производство, которому может позавидовать любая страна мира. Это не только будущее экономики нашей страны, но и реальная возможность для самореализации наших ребят, которые сегодня учатся в школах и колледжах, важный сигнал, что необязательно куда-то уезжать, - отметил Андрей Чибис. - Общий вес плавучего завода составляет 640 тысяч тонн, размер самого большого сухого дока гравитационного типа - с 15 футбольных полей. В бетонных основаниях - резервуары для хранения готовой продукции, внутри помещаются три «Боинга-747»! Это самый большой производственный цех в России, его строительный объем составляет более 9 миллионов кубических метров. Высота в 93 метра делает его самым высоким зданием за Полярным кругом. Отмечу, что оборудование российского производства составляет 90%.

Эксплуатация Центра в Белокаменке рассчитана минимум на 20-25 лет, за эти годы налоговые поступления в бюджет РФ составят более 200 миллиардов долларов.

- Очевидно, что мировой энергетический баланс претерпевает изменения в части генерации электроэнергии, большую роль начинают играть возобновляемые источники энергии, но энергетика крупных стран все больше завязана на газ, который есть далеко не у всех. Все больше природного газа в сжиженном виде поставляется по морю, пионером этого бизнеса стал «Новатэк», сейчас он становится пионером по производству заводов для производства такого газа. Будут построены десятки таких заводов, которые будут питать энергетику миллиардов людей в следующие 100 лет, - отметил Алексей Чекунков.

Участие в заседании рабочей группы принял Алексей Чекунков. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Водная артерия

На первой встрече рабочей группы прошло обсуждение ключевых направлений в развитии Арктики - от улучшения качества жизни населения до развития экономики и укрепления технологического суверенитета. В последнем огромную роль играет Северный морской путь, увеличение грузооборота по которому до 2035 года принесет стране доход порядка 16 триллионов рублей при частных и бюджетных инвестициях в развитие в размере 1,8 триллиона.

- Созданный комплексный план развития Севморпути - это самый подробный документ за всю его современную историю, планируется строительство 10 ледоколов, 141 транспортного судна ледового класса, 14 портов и терминалов, запуск на орбиту 12 спутников, строительство четырех аварийно-спасательных пунктов МЧС, - отметил Алексей Чекунков. - На полную мощность работает судостроительный комплекс «Звезда». Мы заключили трехстороннее соглашение между компаниями, «Росатомом» и профильным министерством, где ключевые грузоотправители подтвердили свои цели. Очевидно, что весь необходимый флот только на российских верфях физически построить не сможем. А верфи в нужном количестве создать не успеем, поэтому будет кооперация с дружественными странами.

2024 год станет первым в истории Северного морского пути, когда будет осуществляться круглогодичная перевозка грузов. Сейчас перевозки по суше не могут охватить весь объем грузов, который производится в России.

- Программа производства судов сбита с верфями по срокам заказов, поставки и стоимости, рассчитана на пятилетний период и начнется уже в этом году. Она достаточно масштабная – 260 различных судов будет заказано за указанный срок, среди них 73 пассажирских судна, 124 грузовых, 10 рыбопромысловых и 27 судов дноуглубительного флота. Общий объем инвестиций составит 231 миллиард рублей, из которых 136 миллиардов представит Фонд национального благосостояния. Отмечу, что с 2013 года мы заказали 150 пароходов, а на ближайшие пять лет план – 260, - рассказал генеральный директор «ГТЛК» Евгений Дитрих.

Также речь зашла о другом важном направлении – северном завозе, который касается в том числе и социально важных грузов в отдаленные населенные пункты. Профильное министерство подготовило поправки в законодательство, которые до 1 марта будут внесены в Госдуму. Так, для обеспечения регулярности завоза, снижения его стоимости и сокращения сроков предусмотрено перераспределение полномочий между органами власти, ключевыми элементами системы будут федеральный координатор, единый морской оператор и система мониторинга.

Также будет прорабатываться вопрос с судоремонтом, который на фоне санкций «перебазировался» в Россию, но существующие мощности не соответствуют спросу.

Возглавил рабочую группу губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

В основе - люди

Арктика – это зона влияния разных стран, но на данный момент ситуация на мировой арене складывается напряженная.

- С мая 2021 года по май 2023-го Россия председательствует в Арктическом совете. В 2022 году ряд участников организации совершали недружественные односторонние действия, направленные на попытку изолировать Россию. Но, как мы видим, отделить Россию от Арктики и изолировать невозможно. Россия - суть Арктики, мы строго продолжим мероприятия по исполнению плана. В рамках председательства запланированы 116 мероприятий в 11 субъектах РФ. И наш фокус был перенаправлен на развитие регионов АЗРФ. Ключевые направления – туризм, технологии, поддержка малого и среднего бизнеса, - отметил Алексей Чекунков.

В целом развитие АЗРФ должно служить важной цели – чтобы люди могли жить на Севере с комфортом. Участники рабочей группы будут прорабатывать вопрос льготной ипотеки по примеру той, что действует на Дальнем Востоке. Продолжает действовать программа «Гектар Арктики», в которой участвуют семь регионов, а Мурманская область является лидером: с начала ее действия поступило более 11 тысяч заявок и 3500 северян уже получили землю в безвозмездное пользование. 70% проектов касаются среднего и малого бизнеса, в том числе туризма и сельского хозяйства.

С 2025 года Мурманская область и Республика Коми подключатся к проведению мероприятий государственной программы поддержки коренных народов Севера. Также продолжится программа по оздоровлению юных северян, которые смогут бесплатно отдыхать на юге страны. В 2022 году в ней участвовали 9600 детей.

- Главный упор мы по-прежнему делаем на улучшение качества жизни людей. В Арктике условия для жизни сложные и человеку нужно вдвое больше внимания. Поэтому используем комплексный подход: развиваем медицину, сферу образования, сельское хозяйство, уделяя особое внимание оленеводству. Очень важно, что в этот процесс вовлечены тысячи людей, огромные северные территории и понимание того, что работа каждого - это вклад в укрепление нашей страны, это вклад в будущее России, – отметил по итогам встречи губернатор НАО Юрий Бездудный.

Сейчас в Белокаменке строят плавучие заводы по производству сжижженого газа. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ЧИБИС, губернатор Мурманской области:

- В условиях сегодняшней геополитической реальности развитие Арктики становится еще более важным. Наша группа создана по поручению президента и должна стать площадкой для открытого диалога, сбора предложений по развитию Арктической зоны. Ключевая наша цель - выработка дополнительных решений, предложений для правительства РФ, администрации президента для повышения качества жизни северян. Несмотря на давление на нашу страну, арктические регионы не просто остаются базой для издания крупнейших проектов - эти проекты идут по плану.

СКАЗАНО

Алексей ЧЕКУНКОВ, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики:

- Сухопутная территория Арктики составляет пять миллионов квадратных километров. Только шесть стран в мире обладают более крупной территорией. Здесь добывается три четверти российского природного газа, пятая часть российской нефти, 25% мирового запаса платиноидов, 20% природного газа и 11% титана. Экономика Арктики сейчас переживает этап технологичного крупномасштабного освоения.

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