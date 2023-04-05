Андрей Чибис о вступлении Финляндии в НАТО: «Страна совершила ошибку, развалив культурные, экономические и партнерские отношения»

4 апреля Финляндия официально стала страной-участницей НАТО. Фото: Правительство Мурманской области

4 апреля Финляндия официально стала страной-участницей НАТО. Вступление соседки Мурманской области в альянс прокомментировал губернатор Кольского Заполярья Андрей Чибис.

По его словам, вступление Финляндии в НАТО можно назвать ошибкой.

- Не могу сказать, что это решение стало для нас сюрпризом. За последний год взаимодействие между Мурманской областью и финскими губерниями сошло на нет. Наши партнеры вмиг забыли о приоритетах, которые ставили перед собой, подписывая двусторонние соглашения. Хотя официального уведомления об отмене двусторонних межрегиональных соглашений о сотрудничестве Мурманской области с Финляндией от наших экс-партнеров мы так и не получили. Финляндия вошла в НАТО и тем самым совершила ошибку, развалив культурные, экономические и партнерские отношения, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

По его словам, в Мурманской области теперь будут укреплять рубежи.

В январе 2023 года отделение генконсульства Финляндии в Мурманске приостановило свою работу. В МИДе скандинавской страны отметили, что не нуждаются сейчас в представительстве в заполярной столице из-за значительного сокращения основных задач.

Напомним: стал известен новый режим работы автомобильных пунктов пропуска через госграницу Финляндии. О нем сообщили в погрануправлении ФСБ по Республике Карелия.

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