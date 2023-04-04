Ракетный корабль Северного флота «Рассвет» отрабатывает боевую подготовку в Баренцевом море

Малый ракетный корабль «Рассвет» Кольской флотилии отправился в Баренцево море, чтобы отработать задачи боевой подготовки. Фото: Пресс-служба Северного флота

Малый ракетный корабль «Рассвет» Кольской флотилии отправился в Баренцево море, чтобы отработать задачи боевой подготовки.

В море экипаж судна отработает боевую и повседневную организацию, проведет ряд внутрикорабельных учений. Также планируется выполнить различные боевые упражнения корабельной артиллерией, сообщает пресс-служба Северного флота.

Ракетный корабль «Рассвет» предназначен для борьбы с боевыми кораблями вероятного противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне. У него на вооружении - шесть крылатых противокорабельных ракет «Малахит», артиллерийские установки АК-176 и АК-630, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА», радиоэлектронное вооружение.

Напомним: на Северном флоте начался сбор командиров по живучести на кораблях и судах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru