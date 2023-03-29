На Северном флоте начался сбор командиров по живучести на кораблях и судах

Мероприятие развернется в составе двух групп в Гаджиево и Мурманске. Фото: Минобороны

Командиров кораблей и судов Северного флота будут обучать борьбе за живучесть на суднах. Учения уже стартовали и проводятся под общим руководством командующего СФ адмирала Александра Моисеева.

Мероприятие развернется в составе двух групп в Гаджиево и Мурманске.

- В первую группу войдут представители командования подводных сил Северного флота, командиры соединений подводных лодок и командиры подводных лодок. А во второй группе будут участвовать представители командования Кольской флотилии разнородных сил, командования соединения ракетных кораблей и других соединений надводных кораблей СФ, а также командование отрядов судов обеспечения, командиры надводных кораблей и судов обеспечения, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

В течение нескольких дней участникам учений предстоит выработать единые подходы по организации борьбы за живучесть. Также планируются практические занятия на базе учебного центра по борьбе за живучесть подводных сил и соединения РПКСН, а также на большом противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко».

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