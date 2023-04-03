Вора часов из магазина в Мурманске нашли по отпечаткам пальцев

Злоумышленника нашли благодаря отпечаткам пальцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске из магазина пропали 10 часов на общую сумму около 7 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, вход в торговую точку закрывался с помощью рольставней, и вор проник внутрь, отжав роллет.

Злоумышленника нашли благодаря отпечаткам пальцев.

- 21-летнего безработного, ранее неоднократно судимого за грабеж мурманчанина задержали. Полицейские забрали часть похищенного и вернули владельцу магазина, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Северянину грозит до двух лет лишения свободы, он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Напомним: напавшего на подростка 29-летнего жителя Мурманска приговорили к исправительным работам.

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