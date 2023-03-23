Напавшего на подростка 29-летнего жителя Мурманска приговорили к исправительным работам

Мужчину обвиняли по статье о грабеже. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске вынесли приговор 29-летнему мужчине, которого, как сообщили в прокуратуре региона, обвинял по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

- Днем 11 октября он выпивал вместе со знакомым. В состоянии алкогольного опьянения они направились в магазин. Между домами №48 и №50 на проспекте Героев-североморцев мужчина встретил 17-летнего подростка, с которым начал разговор, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Юноша грубо ответил пьяному, на что последний ударил его в лицо и забрал телефон, который потом сдал в магазин подержанной техники.

Суд приговорил северянина к исправительным работам на 1 год 9 месяцев с удержанием 10% от заработка в доход государства.

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