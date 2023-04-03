В Мурманске за март выпало 185% от месячной нормы осадков

Всего с начала зимы с улиц города вывезли более 500 тысяч кубометров снега, а с 31 марта по 3 апреля – около 12 тысяч кубометров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мало того, что март этого года стал самым холодным месяцем зимы (несмотря на то, что он весенний), так еще и самым снежным за всю историю наблюдений в Мурманске.

Так, за март в столице Заполярья выпало 53 миллиметра осадков, что составляет 185% от месячной нормы. А за первый день апреля еще 5 миллиметров - 17% от месячной нормы.

- С учетом погоды круглосуточно в двухсменном режиме вывозится снег, силами «Управления дорожного хозяйства» продолжается уборка на дорогах и дворовых проездах, тротуарах, остановках и лестницах, - говорит глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Всего с начала зимы с улиц города вывезли более 500 тысяч кубометров снега, а с 31 марта по 3 апреля – около 12 тысяч кубометров.

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